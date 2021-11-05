Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Около $225 млн выплатит своим акционерам американская корпорация Boeing в рамках мирового соглашения по делу о неполадках в самолётах Boeing 737 MAX. Об этом 5 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Boeing 737 MAX Liam Allport

Мировым соглашением предусмотрено также введение корпорацией позиции омбудсмена по внутренним вопросам, а также назначение ещё одного члена совета директоров с опытом работы в области авиационной безопасности.

Подписанное соглашение планируется направить на одобрение в суд 5 ноября.

Напомним, эксплуатация лайнера Boeing 737 MAX была прекращена после двух авиакатастроф, первой в Эфиопии в марте 2019 года, в результате которой погибли 157 человек, и второй в Индонезии в октябре 2018 года, при крушении самолёта погибли 189 человек.

Руководство корпорации Boeing признало, что причиной авиакатастроф стали неполадки в системе улучшения характеристик манёвренности. После этого ряд стран, в том числе Россия, США и страны ЕС, прекратили эксплуатацию самолётов данной серии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания «Победа» отказалась от контрактов на поставку 20 авиалайнеров Boeing 737 MAX.

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