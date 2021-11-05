Асбест, Свердловская область, , 07:43 — REGNUM Делом о стрельбе возле больницы Асбеста Свердловской области занялся Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сотрудник СКР

СУ СКР по ЯО

Дело расследуется по факту хулиганства. По данным ведомства, в ходе стрельбы оказались повреждены автомобиль одного из врачей и имущество учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело ранее возбудили в полиции. Инцидент произошёл вечером 2 ноября.

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