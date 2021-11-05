Москва, 5 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Подготовка белорусского космонавта-испытателя к полёту на Международную космическую станцию займёт не менее двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Космонавт Олег Котов в открытом космосе во время космического полёта МКС-22

4 ноября в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова включить в состав экипажа МКС космонавта из Белоруссии. Глава государства добавил, что этот вопрос уже обсуждался с руководством Роскосмоса.

«Для этого потребуется серьёзная подготовка, которая займёт два года», — приводит ТАСС слова представителя российской ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства добавил, что уже начались соответствующие консультации по линии Центра подготовки космонавтов. Он отметил, что в проекте должна принять участие и Национальная академия наук Белоруссии, которая разработает программу научных экспериментов для белорусского космонавта на орбите.