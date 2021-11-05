Канкун, Мексика, , 07:25 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате стрельбы на территории популярного отеля Ziva Riviera в мексиканском городе Канкуне. Об этом 5 ноября сообщает издание USA Today.

Убийства

Инцидент произошёл на территории отеля, куда ворвались вооружённые люди и устроили перестрелку. Туристы, находившиеся на территории отеля, собрались в холле, не решаясь зайти в здание. В результате стрельбы на месте происшествия скончались двое мужчин, стрелявшие с места происшествия скрылись. Информация о пострадавших не сообщается.

По данным генеральной прокуратуры мексиканского штата Кинтана-Роо, перестрелку устроили две противоборствующие группировки наркоторговцев. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на территории отеля в мексиканском Канкуне.

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