Канкун, Мексика, 5 ноября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате стрельбы на территории популярного отеля Ziva Riviera в мексиканском городе Канкуне. Об этом 5 ноября сообщает издание USA Today.

Убийства

Инцидент произошёл на территории отеля, куда ворвались вооружённые люди и устроили перестрелку. Туристы, находившиеся на территории отеля, собрались в холле, не решаясь зайти в здание. В результате стрельбы на месте происшествия скончались двое мужчин, стрелявшие с места происшествия скрылись. Информация о пострадавших не сообщается.

По данным Генеральной прокуратуры мексиканского штата Кинтана-Роо, перестрелку устроили две противоборствующие группировки наркоторговцев. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на территории отеля в мексиканском Канкуне.