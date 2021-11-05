Тюмень, , 07:24 — REGNUM В бюджете Тюменской области на 2022 год на работу главы региона Александра Моора планируется потратить 18,7 млн казённых рублей, или более 1,5 млн в месяц. Это следует из проекта главного финансового документа области на 2022 год, опубликованного на сайте регионального парламента.

Александр Моор Gubernator.admtyumen.ru

Причём в этом же документе указывается, что в 2021 году работа тюменского губернатора обойдётся бюджету области в 17,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Тюменской области 1 ноября 2021 года внёс законопроект бюджета на 2022 год в региональную думу. Правительство Тюменской области планирует на 2022 год получить в региональную казну доходы 194,664 млрд рублей, запланированы расходы в 232,78 млрд рублей, дефицит составит 37,414 млрд рублей.

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