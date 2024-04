Стокгольм, 5 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Новый альбом шведской группы ABBA «Voyage» стал доступен на стриминговых сервисах 5 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

В новый альбом шведской поп-группы вошли 10 композиций, включая представленные ранее песни «I Still Have Faith in You» и «Don't Shut Me Down». Voyage стал первым студийным альбомом ABBA за последние 40 лет. Предыдущий альбом квартета «The Visitors» вышел в 1981 году.

Группа ABBA объявила о воссоединении в 2018 году. В 2021 году участники коллектива — Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад — объявили, что запишут студийный альбом, который станет последним в истории группы.

Весной 2022 году ABBA планирует провести специальное мероприятие, которое будет носить название «Voyage», как и новый альбом коллектива. Это шоу будет представлять собой концерт с использованием голограмм членов квартета.