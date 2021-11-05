Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Соединённые Штаты серьёзно уступают России и Китаю по величине ледокольного флота, заявил 4 ноября министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Алехандро Майоркас U.S. Department of Homeland Security

По его словам, Арктика как регион в последние годы приобретает всё большее значение, однако в США не спешат уделать ему достаточного внимания.

«Мы с нашим флотом прискорбно далеко позади», — сказал Майоркас.

Министр напомнил, что сейчас у США всего два ледокола в то время, как российский флот насчитывает десятки судов такого типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США с 2018 года создают собственный ледокольный флот. Первый более чем за сорок лет новый тяжелый ледокол в Вашингтоне рассчитывают создать в 2023 году.

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