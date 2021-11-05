Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Бутылку японского виски, подаренного экс-госсекретарю Майклу Помпео так и не смог найти в результате проведённого расследования Госдеп США. Об этом сказано в распространённом 4 ноября докладе выполняющего надзорные функции аппарата генерального инспектора Госдепа.

Виски skhakirov

Кроме бутылки виски стоимостью $5,8 тыс. так и не удалось найти редкую золотую монету и множество других сувениров, подготовленных администрацией экс-президента США Дональда Трампа к саммиту лидеров стран Группы семи (G7) в США, который должен был состояться в 2020 году, но был отменён из-за пандемии COVID-19.

Пропажа в Госдепартаменте ряда предметов, подаренных в разное время властями других государств американским должностным лицам обнаружилась при приходе к власти действующего президента США Джозефа Байдена. В том числе пропала и бутылка 30-летнего виски Suntory Hibiki, которую Помпео подарило правительство Японии в 2019 году. Сам экс-госсекретарь отрицал получение им бутылки японского виски и заявил, что вообще ничего не знает о подарке.

Аппарат генерального инспектора Госдепа провёл расследование исчезновения бутылки виски и других сувениров. В докладе сказано, что из всего перечня подарков были обнаружены лишь восемь медных и фарфоровых ваз, стоимостью $20 тыс. Без следа исчезли: виски, памятная золотая монета стоимостью $560, сумки с сувенирами, каждая из которых оценивалась в $680. Отмечается, что к хранилищу имело доступ очень большое число людей, при этом склад не был оборудован системой видеонаблюдения. Кроме того, отмечается полное отсутствие системы инвентарного контроля.

Уточняется, что многие госслужащие из числа имевших доступ в хранилище, уже уволились с госслужбы и не захотели сотрудничать с аппаратом генинспектора. А всего склад с сувенирами с августа 2020 по январь 2021 года посещали 77 человек более трёх тысяч раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США потерял бутылку японского виски стоимостью $5,8 тыс., подаренную Помпео, а вместе с ней большое количество дорогих подарков и сувениров.

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