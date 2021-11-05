Вашингтон, 5 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Судебный иск против штата Техас за нарушение закона об избирательных правах подал минюст США, который одновременно выполняет в стране функции Генеральной прокуратуры. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) LoneStarMike Капитолий штата Техас

Минюст обвиняет американский штат Техас в нарушении избирательных прав граждан в связи с принятыми на территории региона ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, ведомство выдвинуло обвинение в нарушении штатом закона о гражданских правах 1964 года в связи с тем, что во время выборов штат будет отбраковывать полученные по почте бюллетени, оформленные с ошибками, упущениями либо ненадлежащим образом.

В сентябре в штате Техас, где у власти находятся республиканцы, был принят закон об избирательном праве, ужесточающий требования к процессу голосования. Закон был назван одним из самых строгих в США. Президент США Джозеф Байден подверг критике власти Техаса за намерение усложнить процесс голосования на территории штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Байден призвал республиканцев в Сенате не блокировать законопроект, подразумевающий избирательную реформу в США.