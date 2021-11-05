Сакраменто, США, 5 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Мужчина и женщина пострадали в результате стрельбы в американском штате Калифорния. Об этом 5 ноября сообщает телеканал Fox News.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошёл около 03:00 по местному времени в Южном Сакраменто на бульваре Стоктон, недалеко от Фрутридж-роуд, в центральной части города. В результате стрельбы пострадали мужчина и женщина. Мужчина был ранен в руку, женщина получила ранение в спину. Оба пострадавших госпитализированы.

Район, где произошла стрельба, оцеплен полицией. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум одного человека на вечеринке в честь Хэллоуина в Калифорнии.