Новосибирск, 5 ноября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 5 ноября, в первой половине дня местами ожидается небольшой снег. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«Ветер западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха −7… −9 °C. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

В Новосибирской области сегодня, 5 ноября, в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица, температура воздуха −1… −6 °C местами до — 11 °C.