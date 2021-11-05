Москва, 5 ноября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Сменить резину на колёсах в связи с предстоящим понижением температуры в центре европейской части России посоветовал автолюбителям 4 ноября в беседе с журналистами научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам метеоролога, уже 9 ноября ожидается понижение температуры воздуха днём до нуля градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Уже с 10 ноября температура будет соответствовать климатической норме и составит около нуля градусов.

Вильфанд посоветовал автомобилистам уже к 9 ноября поменять летнюю резину на зимнюю. Близкие к нулю температуры сохранятся вплоть до следующих выходных, на дорогах в утренние и вечерние часы возможна гололедица, поэтому рекомендация обоснованная.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеоролог предупредил жителей Москвы о приходе зимней погоды.