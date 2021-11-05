Анкара, 5 ноября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Президент Турции Эрдоган не смог принять участие в саммите по климату в Глазго, который состоялся после саммита лидеров стран G20 в Риме. Отмена программы и возвращение Эрдогана на родину вызвали неподдельный интерес. Было заявлено, что Эрдоган отменил участие в саммите по причине «протокольного» кризиса. Эрдоган заявил: «В связи с тем, что наши требования не были выполнены, мы отказались от поездки в Глазго. Это был вопрос не только нашей безопасности, но и репутации нашей страны». Однако по информации из кулуаров стало известно, что у Эрдогана появились проблемы со здоровьем. На видеозаписях в последнее время можно было увидеть, как Эрдоган с трудом медленно передвигался, был забывчив и молчал перед экранами, словно впадая в дремоту. После его возвращения с саммита лидеров стран G20 в Риме стали говорить о прогрессировании его болезни, а в социальных сетях даже стали распространяться сообщения о его смерти. Главное управление безопасности выступило с заявлением относительно появившегося в Twitter хештега #ölmüş (умер) применительно к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В заявлении отмечалось, что в отношении 30 человек, опубликовавших комментарии с хештегом #ölmüş (умер), имея в виду президента Эрдогана, было начато расследование. Президент Эрдоган также отсутствовал на заседании парламентской группы ПСР, которое проводится по средам. После заявлений об ухудшении здоровья и смерти Управление по связям с общественностью при президенте Турции в лице Ибрагима Калына и Фахреттина Алтуна опубликовало примечательные сообщения. В сообщениях отмечалось, что Эрдоган здоров, и были опубликованы короткие видеозаписи длительностью 10−15 секунд в подтверждение этого.

Эрдоган

Однако это привело к еще большему обсуждению в социальных сетях состояния здоровья Эрдогана.

Журналист, писатель и телепродюсер Саид Сефа в своем аккаунте в Twitter публикует видеозапись, на которой видно, как Эрдоган с трудом передвигается, со следующим комментарием:

@sefa_said: Он еле стоит на ногах. Если будут выборы, кто будет кандидатом от ПСР?

Отстраненный от должности судьи Рамазан Фарук Гюзель следующим образом отвечает на комментарии относительно этих видеозаписей:

@rfguzel: Он вот-вот рухнет… Но надеюсь, что он не уйдет, не испытав на себе все те испытания, посланные Аллахом, и не понеся за всё ответ! Да, кстати, он не сможет потратить ни цента из вывезенных им миллиардов долларов. Не знаю, сколько у него болезней, но он всех нас сделал невротиками. Сделал нас несчастными!

Пользователь по имени Абдул Ферид публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@minelmazlumin: Его состояние схоже с положением дел в стране. Теперь понятно, почему настолько плохи дела в стране!

Отставной офицер под ником Militer Doktrin (Военная доктрина) публикует следующий комментарий:

@militerdoktrin: О проблемах со здоровьем Тайипа Эрдогана следует сообщить в ВНСТ. Здоровье Тайипа Эрдогана важно для него самого и его семьи. Здоровье государства Турецкой Республики важнее Тайипа Эрдогана. Видеозаписи могут показаться нормальными, однако отчетливо видно, что у него проблемы со здоровьем.

Отстраненный после переворота 15 июля 2016 года генеральный прокурор Тарык Эмре публикует следующий комментарий:

@TarikEmre2019: Друг, что за амбиции тобой движут! У тебя уже не осталось сил, чтобы стоять на ногах, а ты все еще обеспокоен тем, чтобы единолично стоять у руля. Неужели он думает, что никогда не умрет…

Средиземноморское отделение Демократической партии народов (ДПН) публикует в своем аккаунте в Twitter следующий комментарий:

@denizakdenizhdp: Если он уйдет, за ним сразу последуют на выход и окружающие его подхалимы. По этой причине советники из его окружения и его нахлебники стараются удержать его на ногах. Неужели вы не видите, что его превратили в марионетку и дергают за веревочки? Тем временем известно, что у него болезнь Хрона. Он в течение многих лет получает лечение по восстановлению кишечника. Тем не менее желаем крепкого здоровья.

Пользователь по имени Чагла Аксу обращает внимание на обувь Эрдогана:

@caglaaksufit: Обратите внимание и на обувь! Она необычная, больше похожа на формовку. Как будто ее надели ему с мыслью, что хоть эти ботинки и затрудняют его походку, но все же это лучше, чем упасть. Видно, что он пытается сохранить равновесие. Велика вероятность, что во дворце он уже передвигается на инвалидной коляске.

Пользователь с ником Özgürlük (Свобода) отвечает на это следующим комментарием:

@Adorno27653357: Его обувь изготовлена на заказ. Чтобы он не упал, потеряв равновесие. Потому что у него огромные проблемы с равновесием.

Доктор медицинских наук, профессор Салих Кук пишет:

@KukSalih: Здоровье Эрдогана находится на определенной стадии: при длительной ходьбе он испытывает проблемы с равновесием. Отношения со СМИ, за исключением правительственных, также вступили в новую стадию во избежание получения неконтролируемых изображений и видеозаписей. Никто не имеет права его снимать.