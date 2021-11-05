Новосибирск, , 05:33 — REGNUM В Новосибирской области пожилых людей, которые не сделали прививки от коронавируса, отправили на самоизоляцию. Документ подписал губернатор региона.

Коронавирус Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал указ, в соответствии с которым для невакцинированных жителей региона старше 60 лет вводится режим самоизоляции с 3 ноября», — сообщили редакции «Сиб.фм» в правительстве региона.

Также работодатели должны перевести сотрудников в возрасте старше 60 лет на «удаленку».