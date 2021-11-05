Москва, , 05:27 — REGNUM При контакте с заболевшим COVID-19, который ранее привился, риск заражения коронавирусом будет намного меньше, заявила 4 ноября заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Коронавирус Samregion.ru

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«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — цитирует РИА Новости эксперта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты для минимизации риска заражения коронавирусом SARS-CoV-2 рекомендуют восполнять недостаток сна, отказаться от вредных привычек.

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее отмечал, что если дома появился член семьи с ПЦР-положительным тестом, то необходимо «открыть окна и проветрить, не простудив человека сквозняком, потому что вирус улетает».

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