Минск, , 05:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко косвенно и официальный представитель его внешнеполитической номенклатуры (но не прежде демонстративно прозападный и «многовекторный» министр иностранных дел Макей) прямо публично назвали Крым российским, когда президент России Владимир Путин находился в Севастополе.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Эту долгожданную новость прокомментировал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров:

«Сделанное в свойственной Лукашенко игривой манере признание Крыма российским вполне тянет на сенсацию. Но эта сенсация вполне объясняется «Декретом» о развитии Союзного Государства России и Белоруссии, который подписал Лукашенко. Это признание служит Лукашенко формой комплимента на масштабном пиру двусторонних отношений Минска и Москвы, где Россия выступает несомненным и спасительным донором для Белоруссии и Лукашенко.

Примечательно, что одновременно с явно согласованной подачи своего номенклатурного лоббиста в Москве Лукашенко заговорил и о создании Союзного медиа-холдинга. Это прямая пощёчина тем из Москвы, кто заставил, например, формально российский «Спутник Беларусь» так лживо, клеветнически, лицемерно подлизываться под решение власти Лукашенко запретить вещание ИА REGNUM в Белоруссии аккурат накануне подписания упомянутого Декрета. Это лишь значит, что лизоблюды из Москвы используются Минском как расходный материал ‑ и не воспринимаются в Минске даже как значимый лизоблюдский инструмент.

А мы, в ИА REGNUM, вполне удовлетворены, что наша патриотическая работа информационно посильно служит защите национальных интересов России, что в отношении Лукашенко означает только одно: правда, полная правда, ничего кроме правды. Быть скромным фактором этой работы, служить нашему Отечеству — большая честь. Мы очень рады, что российские исторический Крым, героический Севастополь и — так оказалось — наш скромный REGNUM вместе живы на глобусе Лукашенко».

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