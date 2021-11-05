Новосибирск, , 05:18 — REGNUM В Новосибирске жители Станиславского жилмассива в Ленинском районе пожаловались на плохое отопления в домах. По их словам, с начала отопительного сезона батареи чуть тёплые.

Батарея

«В квартирах холодно. Постиранное белье сохнет неделю и высохнуть не может. При этом по телефону 051 нам отвечают, что никаких проблем и отключений в наших домах нет», — рассказал «НГС Новостям» житель дома на улице Немировича-Данченко.

Он уточнил, что вчера, 4 ноября, температура батарей была не выше +32 °C, в квартире +19 °C.

В Сибирской генерирующей компании СМИ сказали, что проблема в Станиславском жилмассиве действительно существует. Проблему компания в настоящее время решает совместно с сотрудниками управляющих организаций.