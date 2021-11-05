Москва, 5 ноября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Густой туман ожидается в ночные часы и утром 5 ноября в Москве и Подмосковье. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства города в своём телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

Отмечается, что туман с видимостью до 200−500 метров будет наблюдаться в ночные часы и продержится в Москве как минимум до 09:00 5 ноября. В связи с ухудшением видимости пешеходам и водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными на дороге.

Метеорологи Росгидрометцентра уточнили, что утром ожидается ветер с порывами до 17 м/сек, который будет способствовать рассеиванию тумана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что туман, наблюдавшийся в Москве 1 ноября и ставший причиной задержки и отмены десятков авиарейсов, имел естественное происхождение, без воздействия человека.