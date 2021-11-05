Вашингтон, 5 ноября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Американский Госдепартамент уведомил Конгресс США о планируемой поставке в Саудовскую Аравию ракет «воздух — воздух» на $650 млн, сообщил 4 ноября представитель американского внешнеполитического ведомства.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Поставка включает 280 усовершенствованных ракет средней дальности, почти 600 пусковых баз для них, которые используются для противовоздушной обороны и не могут быть задействованы для атаки наземных целей.

Как сообщает телеканал CNN, новая сделка состоялась менее чем через два месяца после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Саудовскую Аравию, встретился там с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и подробно обсудил войну в Йемене.

При администрации президента США Джо Байдена сделка по продаже оружия Саудовской Аравии стала второй. У Конгресса есть 30 дней, чтобы рассмотреть сделку, одобрить или отклонить её.