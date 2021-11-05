Москва, 5 ноября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Более, чем на 50% возросло число ДТП с участием электросамокатов с января по сентябрь в России в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Такую информацию 4 октября сообщил пресс-центр МВД в ответ на запрос ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прокат самокатов в парке

По данным МВД, за девять месяцев текущего года в России произошло 416 ДТП с участием лиц, управлявших средствами передвижения индивидуальной мобильности (электросамокат). Прирост в сравнении в аналогичным периодом 2020 года составил 51,27%.

С начала года в ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек, пострадали 438 человек.

Статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, в настоящее время в России не определён. В сентябре текущего года Минтранс и МВД РФ предложили внести изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые регламентируют использование электросамокатов. В частности, их предлагается выделить в отдельную категорию транспортных средств, ограничить скорость передвижения, установить ограничения по весу и закрепить движение по велоинфраструктуре.