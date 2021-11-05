Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен передал военным властям в Судане призывы восстановить правление в стране, возглавляемое гражданскими лицами. Об этом он 4 ноября написал на своей странице в Twitter.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Я передал призывы США прекратить задержания гражданских политических деятелей в Судане», — говорится в сообщении главы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее с аналогичным призывом к захватившим власть в Судане обращался президент США Джо Байден. Он попросил освободить задержанных чиновников и не применять насилие против протестующих.

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Напомним, суданские военные в конце октября 2021 года захватили нескольких членов правительства страны и ряд высокопоставленных чиновников. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о роспуске органов власти и введении чрезвычайного положения на территории страны.