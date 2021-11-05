Биробиджан, 5 ноября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Сотрудники скорой помощи уволились из-за отказа от вакцинации от COVID-19 в селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом 4 ноября рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган в беседе с журналистами портала BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Коган подтвердил факт увольнения 12 сотрудников скорой помощи в связи с отказом от вакцинации от COVID-19. Отказ вакцинироваться медики мотивировали тем, что они постоянно работают в госпитале для больных COVID-19 и при этом никто из них не заболел.

До этого в ЕАО 15 работников скорой помощи из города Облучье написали заявления на увольнение в связи с отказом вакцинироваться.

«Пятнадцать человек изначально было, потом добавились, мы посчитали по спискам, что за последнее время, ну, 27 человек», — уточнил Коган.

В департаменте здравоохранения ЕАО заверили, что люди, проживающие в районах, где произошло массовое увольнение медиков, без помощи врачей не останутся.

Главный санитарный врач региона Павел Копылов подписал постановление, что до 15 ноября 80% коллектива нужно начать вакцинировать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию необходимо завершить. В случае отказа работника от вакцинации без уважительной причины (медотвод) работодатель обязан его отстранить.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении работников скорой в ЕАО из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.