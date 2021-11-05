Тегеран, , 05:59 — REGNUM 4 ноября глава Организации гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали заявил, что силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) спасли иранский танкер, подвергшийся пиратству, что напоминает о событиях 1979 года, когда иранские студенты захватили американское посольство. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании по случаю Национального дня борьбы с глобальным высокомерием Джалали отметил, что эпоха упадка США началась, причем признаки этого упадка проявляются один за другим.

Он подчеркнул, что Персидский залив стал ключевым местом сокрушительного падения США, ссылаясь на недавнее столкновение ВМС КСИР с американскими военными кораблями, в результате которого танкер с иранской нефтью, конфискованный американскими силами, был возвращен.

Джалали назвал это событие напоминанием об унижении США в ноябре 1979 года, когда американское посольство в Тегеране было захвачено студентами.