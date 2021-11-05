Тегеран, , 05:59 — REGNUM Известная иранская драма «Яду» режиссера Махди Джафари попала в конкурсную секцию иранского кинофестиваля «Шантийи» во Франции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 ноября.

Художественный фильм «Яду», снятый иранским режиссером Махди Джафари, будет представлен в конкурсной секции фестиваля иранского кино «Шантийи» во Франции.

Фильм демонстрирует историю подростка по имени Яду, живущего со своей семьей и людьми в осаде в юго-западном иранском городе Абадан в первые дни войны, навязанной Ирану в 1980—1988 годах. Семья, наконец, вынуждена мигрировать.

Фильм, снятый Мохаммадрезой Месбахом, принес Мехди Джафари «Золотую бабочку» за лучшую режиссуру. Джафари также получил награду Международного центра кино для детей и молодежи (CIFEJ).

Иранский кинофестиваль «Шантийи» пройдет с 4 по 7 ноября 2021 года в двух конкурсных и внеконкурсных секциях в городе Шанти во Франции.