Тегеран, , 06:01 — REGNUM 4 ноября исполняющий обязанности министра высшего образования Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что афганская делегация посетит Иран с визитом для обсуждения расширения научного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Абдул Баки Хаккани, исполняющий обязанности министра высшего образования Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сделал эти замечания во время встречи с Бахадором Аминяном, послом Ирана в Кабуле.

Исполняющий обязанности министра сообщил, что делегация министерства высшего образования Афганистана отправится в Иран для укрепления сотрудничества между двумя странами и обсуждения стипендиальных возможностей для афганских беженцев в Иране.

Хаккани отметил, что в ходе визита делегация будет совместно работать с официальными лицами Исламской Республики Иран по вопросам стипендий, образования и т.д.

Представитель движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также высоко оценил сотрудничество Исламской Республики Иран с Афганистаном в области высшего образования.

Посол Исламской Республики Иран в Афганистане Бахадор Аминян, в свою очередь, заявил в ходе встречи, что Тегеран готов поделиться своим опытом в области высшего образования.