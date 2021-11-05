Тегеран, 5 ноября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. По словам министра иностранных дел Ирана, отношения между Исламской Республикой и Азербайджаном продолжают развиваться в позитивном добрососедском русле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 ноября.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил: «Отношения между Ираном и Азербайджанской Республикой продолжаются в позитивном добрососедском русле».

Он отметил: «Между государствами могут быть разногласия по некоторым вопросам, при этом важно, чтобы с обеих сторон была серьезная готовность преодолеть препятствия».

Амир Абдоллахиан подчеркнул: «Мой коллега Джейхун Байрамов и я, от имени двух стран, продолжим поддерживать наши контакты и консультации, чтобы в полной мере развивать отношения и преодолевать сложившиеся недоразумения».

«В этом контексте мы договорились расширить сотрудничество между двумя сторонами для лучшего управления общественным пространством и средствами массовой информации. Кроме того, мы решили сформировать совместный комитет», — заявил дипломат

Амир Абдоллахиан отметил: «Мы считаем наших соседей своими родственниками и ценим принципы, регулирующие родственные отношения».