Тегеран, , 06:02 — REGNUM 4 ноября министры иностранных дел Ирака и Сирии связались с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом, чтобы узнать о его здоровье, а также обсудить двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн проинформировал Амирабдоллахиана о последних событиях, связанных с формированием нового правительства в Ираке.

Также министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад рассказал о последних событиях в стране и достигнутом прогрессе сопротивлении сирийского народа.

Многие другие высокопоставленные дипломаты, включая министров иностранных дел Китая, Кувейта и Иордании, а также нескольких иностранных послов в Тегеране, провели отдельные беседы с главой МИД Ирана, чтобы передать ему наилучшие пожелания и выздоровления.

Напомним, что иранский министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиян ранее сообщил о положительном ПЦР-тесте на COVID-19.