Представители Ирака и Сирии провели телефонную беседу с главой МИД Ирана
Тегеран, 5 ноября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. 4 ноября министры иностранных дел Ирака и Сирии связались с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом, чтобы узнать о его здоровье, а также обсудить двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн проинформировал Амирабдоллахиана о последних событиях, связанных с формированием нового правительства в Ираке.
Также министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад рассказал о последних событиях в стране и достигнутом прогрессе сопротивлении сирийского народа.
Многие другие высокопоставленные дипломаты, включая министров иностранных дел Китая, Кувейта и Иордании, а также нескольких иностранных послов в Тегеране, провели отдельные беседы с главой МИД Ирана, чтобы передать ему наилучшие пожелания и выздоровления.
Напомним, что иранский министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиян ранее сообщил о положительном ПЦР-тесте на COVID-19.