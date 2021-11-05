Тегеран, 5 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. 4 ноября исполнительный совет Международной федерации по бодибилдингу (IFBB) в Испании одобрил проведение в Иране чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB 2023 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Исполнительный совет провел заседание в Санта-Сусанне (Испания), на котором присутствовали президент IFBB Рафаэль Сантонья и глава Федерации бодибилдинга Ирана Абдолмахди Насирзаде, который также является членом совета.

Насирзаде предложил провести континентальные соревнования в качестве подготовительного этапа к чемпионату мира. Он также поднял вопрос о проведении в Иране чемпионата 2023 года, который был позитивно принят членами организации.

Как сообщает IFBB, в рамках чемпионата будут представлены следующие категории для мужчин и женщин: бодибилдинг, атлет-физик, фитнес-физик, модель-физик, спорт-физик.