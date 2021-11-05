Тегеран, 5 ноября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. 4 ноября губернатор округа Сарахс на северо-востоке Ирана заявил, что недавние соглашения, достигнутые иранскими и туркменскими официальными лицами, привели к утроению экспорта из округа в Туркменистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад-Реза Раджаби сообщил журналистам IRNA, что пограничное взаимодействие и торговый оборот между Ираном и Туркменистаном возросли в свете приоритизации отношений с соседями при текущей иранской администрации.

Он отметил, что благодаря недавно заключенным соглашениям количество грузовиков, пересекающих границу из округа Сарахс в Туркменистан, увеличилось с 50 до 150.

В октябре 2021 года было принято решение о вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В этой связи новая администрация Исламской Республики стремится расширять политические и торговые связи с центральноазиатскими соседями.