Оттава, , 04:16 — REGNUM Данные о применении препарата молнупиравир, применяемого для лечения COVID-19, продолжит изучать минздрав Канады. Об этом 4 ноября сообщил телеканал CTV.

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Представитель минздрава пояснил, что пока неизвестно, когда может быть получено одобрение регулятора о применении препарата на территории Канады. В настоящее время вся информация о молнупиравире находится на стадии изучения.

Молнупиравир был разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutic для лечения гриппа, но была доказана и его эффективность в отношении ряда коронавирусов, включая SARS-CoV-2. Компания Merck указала, что применение препарата снижает риск госпитализации на 50%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первой страной мира, одобрившей применение молнупиравира для лечения COVID-19 стала Великобритания.

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