Тегеран, , 05:59 — REGNUM 4 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 126 921, причем 158 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 158 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 126 921», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 9 862 новых случая заражения COVID-19, при этом 1251 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 560 951 пациент из общего числа 5 964 824 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3756 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии.