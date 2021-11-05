Минск, , 04:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко давно признал Крым российским, но не делал соответствующего публичного заявления, сказал 4 ноября председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей белорусского парламента Андрей Савиных в интервью каналу «Соловьев Live» в YouTube.

Александр Лукашенко Gov.by

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было — какого-то политического заявления», — сказал белорусский депутат.

Савиных добавил, что принадлежность Крыма России стала политической реальностью, о чем ранее говорил Александр Лукашенко.

«Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации», — объяснил он.

Читайте также: Путин в ответ на жалобу Лукашенко пригласил его в Крым

Напомним, выступая 4 ноября на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, Александр Лукашенко «пожаловался» президенту России Владимиру Путину на то, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства, и попросил российского лидера передать самые тёплые поздравления крымчанам по случаю праздника.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства