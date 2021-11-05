Тегеран, , 06:03 — REGNUM 4 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран будет проводить политику одновременной отмены и нейтрализации санкций, заявив, что народ Ирана ценит умные и слаженные действия пограничников страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси выступил с речью в провинции Семнан на церемонии по случаю Национального дня борьбы с глобальным высокомерием.

«История вражды США с иранским народом насчитывает не 40, а свыше 70 лет. Разница в том, что в первые 30 лет противостояния Соединенным Штатам удалось разграбить интересы иранского народа путем государственного переворота и поддержки диктаторов, но через 43 года после победы Исламской революции иранская нация выиграла битву против бесконечных военных действий США», — заявил Раиси.

Касаясь даты начала переговоров об отмене репрессивных санкций против иранцев, президент отметил, что переговоры должны быть ориентированы на результат, при этом Иран не откажется от законного требования иранского народа отменить репрессивные санкции.

Раиси также сообщил, что, как было заявлено ранее, Иран не покинет стол переговоров, но будет выступать против чрезмерных требований, которые приводят к утрате законных интересов иранского народа.