Тегеран, 5 ноября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. 4 ноября главнокомандующий иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салаами заявил, что Соединенные Штаты подобны фабрике по производству диктаторов для всего мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал-майор Хоссейн Салаами выступил с речью на церемонии по случаю Национального дня борьбы с глобальным высокомерием, заявив: «Сегодня день победы иранского народа и победы над величайшей империей в истории».

Он отметил, что 4 ноября 1979 года, когда Соединенные Штаты находились на пике своей политической, военной и экономической мощи, а иранская нация ещё не достигла нынешней силы в начале славной Исламской революции, власти страны были вынуждены выстроить прагматичную политику для борьбы с западными угнетателями.

Салаами сообщил: «Это мужество и выдержка в атмосфере того дня в мире являются одним из самых удивительных исторических фактов как для человечества, так и для иранской нации».

«США воевали в Европе, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в России», сказал он, отметив, что более восьми миллионов жертв являются следствием прямых войн США, за исключением опосредованных войн, в которых США были ареной политических потрясений», — заявил генерал-майор.