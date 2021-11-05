Тегеран, , 06:03 — REGNUM 4 ноября посол и заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран (ИРИ) при Организации Объединенных Наций заявил в своем выступлении от имени Движения Неприсоединения, что организация хочет, чтобы страны, которые ввели односторонние санкции, немедленно прекратили незаконные действия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель выступил перед членами Шестого комитета на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявив: «Хотя Движение Неприсоединения продолжает придавать большое значение работе Специального комитета по уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли организации, оно также может сыграть ключевую роль в текущем процессе реформы Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в резолюции 3499(XXX) от 15 декабря 1975 года».

«Комитет предоставляет государствам-членам возможность заслушать доклады Секретариата ООН по всем аспектам введения и осуществления санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в Приложении к резолюции 64/115 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2009 года», — заявил заместитель постоянного представителя ИРИ.

Представитель подчеркнул: «Важно отметить, что этот документ является продуктом Комитета по Уставу и обеспечивает всеобъемлющий, а также сбалансированный подход к вопросу о санкциях ООН. Поэтому мы ожидаем, что брифинг Секретариата сохранит такой сбалансированный подход. В частности, нам интересно узнать больше о предполагаемых объективных оценках краткосрочных и долгосрочных социально-экономических и гуманитарных последствий санкций комитетами Совета Безопасности по санкциям, включая методологию, используемую для оценки гуманитарных последствий санкций. Мы также ожидаем представления информации о гуманитарных последствиях введения и осуществления санкций, в том числе о тех, которые влияют на основные условия жизни гражданского населения государства-объекта санкций, на его социально-экономическое развитие и на третьи государства, которые пострадали или могут пострадать в результате их осуществления. Мы также призываем Секретариат ООН развивать свой потенциал в области надлежащей оценки непреднамеренных побочных эффектов санкций, введенных Советом Безопасности».

«Мы отмечаем, что потенциал Секретариата в прошлом не был достаточно развит для того, чтобы адекватно и в полной мере оценить краткосрочные, а также долгосрочные социально-экономические и гуманитарные последствия санкций ООН. В этой связи существует острая необходимость в укреплении экспертных знаний и потенциала Секретариата ООН, с тем чтобы он мог должным образом оценивать непреднамеренные последствия санкций ООН для гражданского населения», — сообщил иранский дипломат.