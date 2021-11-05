Донецк, , 03:57 — REGNUM Вооружённые силы Донецкой Народной Республики ответят наступательными действиями в случае агрессии со стороны Украины, заявил 4 ноября глава ДНР Денис Пушилин в интервью каналу «Sputnik на русском» в YouTube.

Денис Пушилин Smdnr.ru

По его словам, в Донецке заинтересованы в дипломатическом решении конфликта, однако допускают сценарий, при котором киевские боевики первыми начнут масштабное наступление.

«Как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой», — предупредил Пушилин.

Он добавил, что в Киеве могут попытаться реализовать силовой сценарий в Донбассе для того, чтобы отвлечь внимание населения в условиях нехватки топлива и энергетического кризиса.

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