Киев, 5 ноября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Миллиарды «тайных кубометров» газа, которые можно свободно и без ущерба для страны экспортировать, добываются на Украине. Такое заявление сделал 4 ноября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук в эфире украинского телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Дмитрук пояснил, что 40% экономики в стране находится в тени, а газодобывающая отрасль является одной из самых коррумпированных.

«Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина — 34 миллиарда кубометров газа», — такие подсчёты сделал депутат Верховной рады.

Далее Дмитрук рассудил, что 30 млрд кубометров вполне хватит для внутренних нужд страны, а 4 млрд кубометров можно экспортировать в Европу. Далее Дмитрук назвал руководство «Нафтогаза Украины», в том числе главу компании Юрия Витренко, «ворами и негодяями». По словам депутата Рады, Витренко до сих пор глава компании лишь потому, что он «делает классные схемы и откаты» в Офис президента Украины Владимира Зеленского.

На эти заявления Дмитрука уже последовала реакция. Лидер «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на предстоящую неделю фракция запланировала рассмотрение вопроса об исключении Дмитрука из своих рядов.

Стоит отметить, что в 2020 году, согласно данным «Оператора ГТС Украины», в стране было добыто 20 млрд кубометров газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине предложили сменить слишком «русскоязычные» названия населённых пунктов.