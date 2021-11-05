Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Президент США Джо Байден может объявить в декабре о создании «Альянса за будущее интернета», главной целью которого станет противодействие появлению «альтернативного видения» глобальной сети в качестве инструмента государственного контроля. Об этом 4 ноября сообщило издание Politico со ссылкой на предложение по этому проекту.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это «альтернативное видение», говорится в опубликованном документе, навязывают такие авторитарные государства, как Россия и Китай. Идея о создании глобального альянса принадлежит команде Байдена, однако сейчас авторы инициативы не пришли к единому мнению об устройстве и целях будущего альянса.

«Администрация США выдвигает множество различных инициатив и настаивает на множестве разных идей, — сказал осведомлённый источник. — Все они подлежат значительному уточнению».

Предполагается, что основные принципы будущего альянса будут включать: коллективное обязательство по разработке и внедрению высоких стандартов конфиденциальности, безопасности данных и кибербезопасности; приверженность сотрудничеству в области регулирования технологических платформ и целостности информации; обязательство создать форум для технического сотрудничества по стандартам кибербезопасности и реагированию на инциденты.

По данным Politico, администрация Байдена может объявить о создании альянса 9−10 декабря 2021 года, когда в США состоится так называемый саммит за демократию.

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