Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Положительный результат теста на коронавирус получил помощник президента США Джозефа Байдена, сопровождавший его в Европе. Об этом 4 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Джо Байден

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Уточняется, что заразившийся коронавирусом помощник американского лидера и ещё несколько человек из группы сопровождения президента США остались в Глазго, где Байден выступал на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В администрации Белого дома полагают, что помощник не контактировал непосредственно с самим Байденом.

В настоящее время помощник президента США находится на карантине, он будет до конца срока изоляции ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о положительном результате ПЦР-тестирования, который получила глава пресс-службы администрации Байдена Джен Псаки. Из-за этого ей пришлось отказаться от поездки с президентом США в Европу на Конференцию по климату и работать удалённо. Сам американский лидер в целях предосторожности сделал ПЦР-тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

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