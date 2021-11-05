Москва, , 02:56 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу отметил мастерство военных разведчиков, высокий уровень их подготовки и преданность Родине в своём поздравлении по случаю Дня военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«На современном этапе личный состав военной разведки достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны», — говорится в поздравлении на сайте Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что военная разведка неизменно справлялась с задачами в сфере защиты национальных интересов и укреплением обороноспособности государства, и что на современном этапе она достойно продолжает славные традиции предшественников.

День военного разведчика в России отмечается 5 ноября. Дата выбрана в связи с образованием в этот день в 1918 году Регистрационного управления для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии. Это подразделение стало основной для создания Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).