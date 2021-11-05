Бразилиа, , 02:50 — REGNUM Название Пизанской башни произнёс с ошибкой президент Бразилии Жаир Болсонару во время своего выступления 4 ноября во время церемонии запуска технологии 5G.

Жаир Болсонару FAMÍLIA BOLSONARO

Президент Бразилии, рассказывая о своём визите в Италию, произнёс в слове «Пиза» не звук «з», а звук «ц». В итоге получилось, что бразильский лидер, если верить его словам, посетил в Италии не Пизанскую башню, а башню Пиццы.

Оговорка Болсонару вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи откликнулись множеством шуточных картинок (мемов). Чуть ранее президент Бразилии допустил ещё одну оговорку, назвав советника США по климату не Джоном Керри, а как голливудского актёра-комика Джимом Керри.

В итоге, пользователи сложили эти две оговорки в одну популярную шуточную картинку. На ней Болсонару вместе с актёром Джимом Керри стоят возле Пизанской башни, которая сложена из пиццы, и поедают её.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Бразилии Болсонару получил звание почетного гражданина итальянского города Ангвиллара.

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