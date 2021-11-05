Барселона, Испания, , 02:36 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, каталонская «Барселона» объявит о назначении экс-полузащитника «сине-гранатовых» и сборной Испании Хави на пост главного тренера основной команды. Об этом сообщило издание Sport.es.

Хави Doha Stadium Plus Qatar

Ранее сообщалось, что переговоры «Барселоны» с руководством «Аль-Садда» прошли успешно. «Сине-гранатовые» согласились заплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта катарского клуба с Хави.

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку 28 октября после поражение «сине-гранатовые» от «Райо Вальекано» в матче внутреннего чемпионата. На данный момент должность временно исполняющего обязанности главного тренера занимает Серхи Бархуан.

После одиннадцати сыгранных матчей «Барселона», набрав лишь шестнадцать очков, идет на девятой позиции в турнирной таблице испанской Примеры.