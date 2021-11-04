Лестер, Великобритания, 5 ноября, 2021, 02:29 — ИА Регнум. 27-летний российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов по мнению портала WhoScored стал лучшим игроком матча четвертого тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» (1:1). WhoScored оценил игру вратаря на 7.62 балла из 10 возможных.

Антон Зайцев Александр Селихов

За все 90 минут, проведенных на поле, Селихов совершил два успешных спасения и отразил удар с пенальти в исполнении Джейми Варди.

В текущем сезоне Александр Селихов принял участие в двух матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.