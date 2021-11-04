Порт-Морсби, 5 ноября, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 4 ноября сообщает геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы на востоке страны, эпицентр находился в 35 км на юго-запад от населённого пункта Фишхафен (население около тысячи человек) и в 70 км на запад от города Лаэ (население около 76 тыс. человек).

Очаг землетрясения располагался на глубине 46 км. Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры в результате землетрясения не зарегистрировано. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за месяц в Индонезии произошло 45 землетрясений.