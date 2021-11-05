Лион, Франция, , 02:25 — REGNUM 4 ноября в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» французский футбольный клуб «Лион» в матче четвертого тура группы A Лиги Европы УЕФА одержал крупную победу над пражской «Спартой» со счетом 3:0.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Ислам Слимани (61', 63' Максенс Какере) и Карл Токо-Экамби (90+2', Бредли Баркола).

Желтые карточки получили Андреас Виннхейм и Ладислав Крейчий. На матче работала итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

Составы команд:

«Лион»: Лопеш, Диоманде, Денайер, Милагрес, Да Сильва, Ауар (Токо-Экамби, 69'), Мендес, Какере (Гимарайнс, 68'), Слимани (Пакета, 69'), Шерки (Баркола, 81'), Шакири.

«Спарта»: Ницэ, Челустка (Виннхейм, 7'), Панак, Визнер, Ганцко, Павелка, Сачек (Дочкал, 68'), Крейчий, Минчев, Пешек (Пулькраб, 68'), Гараслин (Карабец, 82').

Статистика матча («Лион"/ «Спарта»)

Удары 16/15

Удары в створ 8/4

Владение 59%/41%

Угловые 7/5