Рим, , 02:19 — REGNUM 4 ноября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА 2021/22 не смогла одержать победу над норвежским клубом «Буде-Глимт». Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

Первый мяч на 45+1-й минуте встречи забил 23-летний норвежский нападающий Ола Сольбаккен — 0:1. В дебюте второй половины Стефан Эль-Шаарави вернул «волков» в игру — 1:1. Голевую передачу записали на Николо Дзаньоло. Через девять минут Эрик Ботейм вновь вывел гостей вперед — 1:2. В конце матча Рожер Ибаньес спас хозяев от поражения, замкнув передачу Борхи Мойораля — 2:2.

Прошлая игра «Ромы» с «Буде-Глимтом» завершилась разгромным поражением подопечных Жозе Моуриньо со счетом 1:6.

На данный момент «Буде-Глимт» с двумя победами и восемью очками идет на первой строчке в турнирной таблице группы C. «Рома», набрав семь очков, осталась на второй позиции.