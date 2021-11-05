Киев, , 02:08 — REGNUM Украинское командование продолжит наращивать группировку ударных беспилотников Bayraktar, несмотря на существующий протест против их применения, заявил 4 ноября начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире телеканала «1+1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся, мы будем их наращивать ещё», — сказал он.

Шаптала отметил, что сейчас активно обсуждают применение Вооружёнными силами Украины боевого дрона в Донбассе, но ответственность за это нападение он переложил на президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Эксперт: Украина будет принуждать ДНР к одностороннему соблюдению перемирия

«И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно — это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шёл обстрел наших солдат. Они нарушили минские договоренности», — сказал представитель украинского генштаба.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР рассказали о последствиях первого применения Киевом дрона Bayraktar