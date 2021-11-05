Лестер, Великобритания, , 06:04 — REGNUM Московский «Спартак» завершил игру с английским «Лестер Сити» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла 4 ноября в Лестере и завершилась со счётом 1:1.

Скамья команды «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первым голом отметился полузащитник российской команды Виктор Мозес, открывший счёт на 51-й минуте. Через семь минут гол в ворота «Спартака» забил защитник Дэниел Амарти. На 75-й минуте голкипер красно-белых Александр Селихов отразил 11-метровый пенальти.

По результатам игры «Спартак» набрал 4 очка и занимает последнюю четвертую строчку в таблице квартета. Команда, занявшая первое место в группе, выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Получившим второе место предстоит сыграть в двухматчевом противостоянии с одной из команд, которая получит третье место.

В следующем матче турнира «Спартак» примет в Москве 24 ноября «Наполи», «Лестер» на следующий день примет на своем поле «Легию».